Değerlendirme raporu yayınlandı: Depreme yol açan faylanma 17 saniye sürdü

TÜRKİYE'DE YETERLİ SAYIDA DEPREM BİLİMCİ YOK

Türkiye'de çok sayıda yıkıcı deprem olduğu anımsatılan raporda, depremlerde meydana gelen ağır sonuçların yeterince deprem bilimcinin olmadığını gösterdiği belirtildi. Batı Anadolu ve Adalar Denizi'nde gelecekte de depremlerin meydana geleceğinin görülebileceği aktarılan raporda, "Türkiye'de yeterince deprem bilimci yetiştirilememekte ve bu konuda gayretler ise aksamaktadır. Bu kadar çok yıkıcı depremin olduğu Türkiye'de deprem bilimci sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Depremin ne zaman ve nerede olacağının belirlenmesinden çok deprem her an olacakmış gibi hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak en doğru hareket tarzı olacaktır. 2020 Kuşadası Körfezi depremi yaklaşık 70 km uzaklıkta olan İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkıma yol açmıştır. Basından yansıyan ilk bilgiler yıkımın zemin durumu ve düşük yapı kalitesi ile ilişkili olduğu şeklindedir. Yani yıkımın sadece doğa kaynaklı olmadığı anlaşılmaktadır" denildi.