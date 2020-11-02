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65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı! Ares isimli köpek hayata tutundu

Son dakika haberi... 'de meydana gelen depremden 65 saat sonra isimli bir köpek, ekipler tarafından canlı olarak çıkartıldı. Köpeğin sahibi Gizem İleri'ye haber verilmesinin ardından Ares'e veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı! Ares isimli köpek hayata tuttundu

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından 65 saat sonra sevindirici bir haber daha geldi. Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında bir köpeğin canlı olduğunu fark etti. Bölgede çalışmaları yoğunlaştıran ekipler köpeği sağ olarak enkazdan çıkarttı.

65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı! Ares isimli köpek hayata tuttundu

Ares isimli olduğu öğrenilen köpeğin sahibi Gizem İleri'ye haber verilmesinin ardından köpeğe veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı.

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65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı! Ares isimli köpek hayata tuttundu

Serum takılan köpek tedavi altına alınırken, köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan kadın duygu dolu anlar yaşadı.

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