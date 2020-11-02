Adana’da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın öldü
Merkez Seyhan ilçesinde saat 06.00 sıralarında Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki apartmanın 8'inci katında bulunan evinin balkonundan düşen İsmet Selek (78), hayatını kaybetti.
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Apartmanın 8'inci katındaki dairede kızı ile birlikte yaşayan İsmet Selek, sabah çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü.
GÜRÜLTÜYE UYANDILAR
Gürültüye uyanan komşuları, aşağıya baktıklarında Selek'in yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi.
HAYATA VEDA ETTİ
Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Selek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Selek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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