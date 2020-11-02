Adana’da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın öldü

HAYATA VEDA ETTİ

Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Selek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Selek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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