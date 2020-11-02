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Adana’da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın öldü

Merkez Seyhan ilçesinde saat 06.00 sıralarında Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki apartmanın 8'inci katında bulunan evinin balkonundan düşen (78), hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Adana’da 8'inci kattan düşen yaşlı kadın öldü

Apartmanın 8'inci katındaki dairede kızı ile birlikte yaşayan , sabah çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü.

GÜRÜLTÜYE UYANDILAR

Gürültüye uyanan komşuları, aşağıya baktıklarında Selek'in yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi.

HAYATA VEDA ETTİ

Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Selek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Selek'in cansız bedeni, otopsi için Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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