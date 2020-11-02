Elazığ'dan sonra İzmir'de de "kolon kesildi" iddiası! 15 yıla kadar hapis cezası var



*Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katında yer alan üç katta çökme meydana geldi.

Kolon kesme iddiaları geçtiğimiz ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası da gündeme gelmiş Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

15 YIL HAPİS CEZASI VAR

Yıkılan binada kolonun kesildiğinin ispat edilmesi halinde bu işe kalkışanlara Türk Ceza Kanunu'nun 85.maddesi gereği 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecekken, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan da sorumlular ağır ceza mahkemelerinde yargılanabiliyor.

MÜTEAHHİT DE AYNI SUÇTAN YARGILANIR

Binayı yapan müteahhittin kullandığı malzeme veya yerine getirmediği bir eksiklikten kaynaklı yaşanabilecek bir olumsuzluğa ilişkin ise hukukçular, bina yapılırken müteahhidin ve yapı denetim firmasının ilgili kanun ve yönetmeliklere uyarak inşaat yapması gerektiğinin altını çizerken, açılan soruşturmanın kamu hukukundan kaynaklı olduğu gibi müteahhittin de aynı suçtan yargılanacağını belirtiyor.