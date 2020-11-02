Ünlü şarkıcı Ferman'dan 100 kiloluk uyuşturucu sevkiyatı!

UYUŞTURUCU SEVKİYATINA ZORLADILAR

Senetle birlikte, iddiaya göre araç tamircisini şarkıcıya uyuşturucu madde taşımayı teklif etti. Babası teklif reddettiğinde ise ölümle tehdit edildi. Şahıslar, kendilerinin devletle çalıştığını, kendilerinin istihbaratta adamlarının olduğunu, herhangi bir tehlikesinin olmadığını, araca GPS taktıklarını, polis bölgesinden geçerken hiçbir sorun yaşamayacağımızı ancak jandarma bölgesinde bir şey yapamayacaklarını söyleyerek ikiliye teklifi kabul ettirdi.