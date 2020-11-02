Türkiye’nin gözü Rıza Bey Apartman’ında! Enkazda hassa dinleme yapıldı mucize bekleniyor

CAN KAYBI 83'E' ÇIKTI

AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre; 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.