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Türkiye’nin gözü Rıza Bey Apartman’ında! Enkazda hassa dinleme yapıldı mucize bekleniyor

'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor.  ’nında ekipler enkazda 35 dakika hassas dinleme yaptı ve çalışmalar tekrar başladı. Gözler buradan gelecek mucizeye çevrildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Türkiye’nin gözü Rıza Bey Apartman’ında! Enkazda hassa dinleme yapıldı mucize bekleniyor

'de 6,6 şiddetinde yaşanan sonrası enkaz noktalarında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye’nin gözü Rıza Bey Apartman’ında! Enkazda hassas dinleme yapıldı mucize bekleniyor TÜRKİYE’NİN GÖZÜ RIZA BEY APARTMAN’INDA! ENKAZDA HASSAS DİNLEME YAPILDI MUCİZE BEKLENİYOR

'nin gözü 'nından gelecek mucizeye döndü.

Ekipler 35 dakika boyunca hassas dinleme yapıldı. Bölgede trafik durduruldu, cep telefonları kapatıldı. Ekipler bir ses duymak bir nefes hissetmek için 35 dakika boyunca adeta sessizliğe gömüldüler.

CAN KAYBI 83'E' ÇIKTI

, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre; 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774'ü' taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

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