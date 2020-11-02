Adana’da inşaata giren hırsız yakalanınca “Uyumak için girdim” dedi

Yakalanan şüphelinin kimlik sorgusunda hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Ferit R. olduğu belirlendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere bir haftadır uykusuz ve aç olduğunu söyleyen şüpheli, uyumak için inşaata girdiğini ifade etti. İşsiz olduğunu ve kimsenin iş vermediğini anlatan Ferit R., yakalandığı inşatta kendisine iş verilirse çalışacağını dile getirdi.