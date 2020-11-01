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Son dakika | İzmir Seferihisar'da 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika haberi...: 'in ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Son dakika | İzmir Seferihisar'da 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler AFAD-Kandilli son depremler

AFAD verilerine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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