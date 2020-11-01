Son dakika | İzmir Seferihisar'da 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler (AFAD-Kandilli son depremler)
Son dakika haberi...AFAD: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD verilerine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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