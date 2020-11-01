01 Kasım 2020, Pazar
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Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel'in şüpheli ölümü!

'in Burhaniye ilçesinde Devlet Hastanesi acil servisinin sevilen hekimlerinden , evinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır Burhaniye Devlet Hastanesinde görevli olan Tuncel’in (47) yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Baba Akif Köse yaşanan süreci "Kızım Berna merdivenlerin ucunda yüz üstü yatıyordu. Ne olduğunu anlamak için yüzünü çevirdik. Cevap alamayınca 112'yi aradık ve Burhaniye Devlet Hastanesini kaldırdık. Daha sonra savcılık incelemesinin ardından da adli Tıp Kurumuna sevk edildi." sözleriyle anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel'in şüpheli ölümü!

Edinilen bilgiye göre, Dr., Cumartesi akşamı ailesi ile akşam yemeği için sözleşirken yemeğe gelmeyince evine giden baba Akif Köse, kızını merdivenlerde yatarken buldu.

Çağrılan 112 ekibi Dr.Tuncel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncel'in cesedi ilk incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, ölümü üzüntüye neden oldu.

BABA O ANLARI ANLATTI

Kızının ölümü ile yıkılan baba emekli öğretmen Akif Köse, "Akşam yemeğini birlikte yemek için sözleştik. Yemek saatinde gelmeyince biz de yemeklerimizi alarak evine gittik. Önce telefonla aradık. Evin ışıkları yanıyordu. Kapıyı çaldık ama açan olmayınca içeri girdik. Kızım Berna merdivenlerin ucunda yüz üstü yatıyordu. Ne olduğunu anlamak için yüzünü çevirdik. Cevap alamayınca 112'yi aradık ve Burhaniye Devlet Hastanesini kaldırdık. Daha sonra savcılık incelemesinin ardından da Bursa adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Çok üzgünüz" dedi.

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