Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel'in şüpheli ölümü!

BABA O ANLARI ANLATTI

Kızının ölümü ile yıkılan baba emekli öğretmen Akif Köse, "Akşam yemeğini birlikte yemek için sözleştik. Yemek saatinde gelmeyince biz de yemeklerimizi alarak evine gittik. Önce telefonla aradık. Evin ışıkları yanıyordu. Kapıyı çaldık ama açan olmayınca içeri girdik. Kızım Berna merdivenlerin ucunda yüz üstü yatıyordu. Ne olduğunu anlamak için yüzünü çevirdik. Cevap alamayınca 112'yi aradık ve Burhaniye Devlet Hastanesini kaldırdık. Daha sonra savcılık incelemesinin ardından da Bursa adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Çok üzgünüz" dedi.