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Son dakika: Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi

... 'de meydana gelen ve Aydın'ın 'ndaki bazı binalarda da hasara neden olan 6.6 büyüklüğündeki nedeniyle , sosyal medya hesabından ilçede eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Son dakika: Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de birçok evde hasara neden oldu.

Deprem ilçede paniğe neden oldu. Yaşanan yüzlerce artçı sarsıntı nedeniyle Kuşadalılar, evlerine girmeye korkarken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Twitter hesabından, "İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde eğitime 2 gün (pazartesi ve salı) ara verilmiştir" paylaşımda bulundu.

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