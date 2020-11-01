01 Kasım 2020, Pazar
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Vali Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Evde sürdürülen tedavisinin doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam ettiğini ifade eden Coşkun, "Hamdolsun sağlık durumum iyiye gitmekle birlikte tedavime bir süre daha hastanede devam edilecektir. Rabb'imden tüm hastalarımız için şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor, kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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