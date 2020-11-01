Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 5. ve 9. sınıfları da yarından itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dahil etti.