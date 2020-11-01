01 Kasım 2020, Pazar
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Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

Son dakika haberine göre; 'nın () corona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle yaptığı planlamalar doğrultusundaki üçüncü aşamada, yarından itibaren ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime başlayacak.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş süreci devam ediyor.


Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 5. ve 9. sınıfları da yarından itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dahil etti.

Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

Yüz yüze eğitimde, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

9. sınıf öğrencilerinin de, haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından, okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.

Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başlıyor

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

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