01 Kasım 2020, Pazar
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Danimarka'dan alçak hareket! Onlar da hakaret edecek

Avrupa'da son dönemde giderek artan İslam'a ve Peygamberimiz Hz.Muhammed'e yönelik hakaretlere bir yenisi daha eklendi. 'da aşırı sağcı , web sitesinde "Danimarka gazetelerinde 'nun çizimleriyle reklam yayınlamak" için bir bağış toplama etkinliği başlattı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Danimarka'dan alçak hareket! Onlar da hakaret edecek

Danimarka'da aşırı sağcı Yeni Sağ Partisi, web sitesinde "Danimarka gazetelerinde Charlie Hebdo'nun çizimleriyle reklam yayınlamak" için bir bağış toplama etkinliği başlattı.

Danimarka parlamentosundaki 179 sandalyenin dördüne sahip göçmenlik karşıtı partinin lideri Pernille Vermund, reklamlar için 20 bin avro yardım toplandığını açıkladı. Vermund, bu ahlaksız girişimi, "İfade özgürlüğüne desteğimizi göstermek istiyoruz" sözleriyle savundu.

Danimarka medyası ise reklamları yayınlamak konusunda tereddüt ediyor. Extrabladet Gazetesi editörü Poul Madsen, reklamları önce göreceklerini ve ardından yayınlayıp yayınlamama kararı alacaklarını söyledi.

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