Macron'un portresini yere yapıştırdı: "Fotoğrafa basmak için geliyorlar"

İslamiyet'e karşı hakaret etmesi ve Türkiye'ye karşı söylemiş olduğu sözlere karşılık biz de Malatya'da böyle bir çalışma yaptık. İş yerimizde güvenlik kamerasından bakıyoruz, sokakta geçen vatandaşlar özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fotoğrafına ayaklarıyla basmak için kaldırıma geliyorlar ve fotoğrafın üzerinde zıplıyorlar. Sosyal mesafe etiketlerimiz vardı, Macron fotoğraflarını koyduk" şeklinde konuştu.