Aksaray'da film gibi operasyon! Kaçırılmak istenen genç kızı polis ekipleri son anda kurtardı

ZANLI ALKOLLÜ ÇIKTI

Sağlık kontrolü esnasında doktor odasında kendine zarar vermek istenen Emin K. polis ekiplerince kontrol altına alındı. Sağlık kontrolünün ardından doktor odasından çıkarılarak polis otosuna getirilen Emin K., polis ekiplerinin kendisine zarar vermemesi için aldığı güvenlik önlemleri için, "Ağabey böyle gitmeyelim, çok ayıp değil mi? Ağabey çok ayıp" diye polis memurlarına seslendi.

Şüphelinin sağlık kontrolünde 168 promil alkollü olduğu tespit edilirken, yapılan sorgulamasında aranan şahıs olduğu belirlendi.