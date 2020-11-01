İzmir'de enkazdan iki acı haber geldi
Son dakika haberi... İzmir’deki deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazlarında başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
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İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazlarında başlatılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri Yağcıoğlu Sitesinin enkazında saat 01.30'da 1 kişinin cansız bedeni çıkardı. Binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Saat 02.00 sıralarında ise ikinci acı haber Emrah Apartmanı enkazından geldi. Bu binanın enkazından da 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.