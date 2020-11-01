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İzmir'de enkazdan iki acı haber geldi

Son dakika haberi... ’deki faciasının ardından yıkılan binaların enkazlarında başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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İzmir'de enkazdan iki acı haber geldi

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazlarında başlatılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri Yağcıoğlu Sitesinin enkazında saat 01.30'da 1 kişinin cansız bedeni çıkardı. Binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Saat 02.00 sıralarında ise ikinci acı haber Emrah Apartmanı enkazından geldi. Bu binanın enkazından da 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.

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