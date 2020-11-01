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Düzce’de facia: İneğe çarpan otomobil bariyerlere saplandı

'de, yola çıkan ineğe çarpan otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, öldü. İçerisinde şişelerinin bulunduğu otomobilin sürücüsünün tespiti için polis ekipleri çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Düzce’de facia: İneğe çarpan otomobil bariyerlere saplandı

Düzce'deki feci kaza akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Muncurlu kavşağında meydana geldi. 81 DH 740 plakalı otomobil yola çıkan ineğe çarptı.

Düzce’de facia: İneğe çarpan otomobil bariyerlere saplandı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı.

Düzce’de facia: İneğe çarpan otomobil bariyerlere saplandı

Kazada Nevzat Kahveci ve Engin Pakize yaralanırken, inek ise öldü.

Düzce’de facia: İneğe çarpan otomobil bariyerlere saplandı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Düzce’de facia: İneğe çarpan otomobil bariyerlere saplandı

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce’de facia: İneğe çarpan otomobil bariyerlere saplandı

İçerisinde alkol şişelerinin bulunduğu otomobilin sürücüsünün tespiti için polis ekipleri çalışma başlattı.

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