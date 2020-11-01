01 Kasım 2020, Pazar
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Hatay Valiliği geline şiddet olayı hakkında açıklama yaptı

Valiliği, Türkiye gündemine oturan 'Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulaması' hakkında işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alındı." denildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Hatay Valiliği geline şiddet olayı hakkında açıklama yaptı

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulamasına ilişkin, gerekli adli işlemlere başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Belen'de gelin ve damadın seyir halindeyken, araçtan inerek tartışmaya başladığı hatırlatıldı.

Bir vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerin orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alındı. Gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanıldı." ifadesine yer verildi.

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