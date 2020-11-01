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Aksaray’da otomobilin bagajında 2 gencin tehlikeli yolculuğu

’da seyir halindeki otomobilin bagajında giden düğün kameramanı 2 genç görenleri hayrete düşürdü. “Yok artık” dedirten olayda otomobilin sürücüsü arkadaki gençleri düşünmeden kilometrelerce yol katetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Aksaray’da otomobilin bagajında 2 gencin tehlikeli yolculuğu

Olay, üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Aksaray’da otomobilin bagajında 2 gencin tehlikeli yolculuğu AKSARAY’DA OTOMOBİLİN BAGAJINDA 2 GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Düğün konvoyuna ait olduğu düşünülen ve kısmen süslenmiş otomobilin sürücüsü düğün konvoyunu görüntülemesi için 2 genç kameramanı bagaj kısmına oturttu.

Ardından tehlikeye aldırış etmeden seyir haline geçen sürücü, bagajda oturan 2 genci de yok sayarak trafikte hızla ilerledi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği olayda otomobil sürücüsü kilometrelerce yol kat ederken, Atatürk Bulvarını takiben Ekecik Bulvarı ve ardından istikametine devam etti. Tehlikeden habersiz kameramanlar hızla seyreden otomobilin bagajında kimi zaman virajlarda yan yatarak güçlükle durabildi.



Tüm bu yaşananlar bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından kilometrelerce kaydedildi.

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