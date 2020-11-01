Aksaray’da otomobilin bagajında 2 gencin tehlikeli yolculuğu

Ardından tehlikeye aldırış etmeden seyir haline geçen sürücü, bagajda oturan 2 genci de yok sayarak trafikte hızla ilerledi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği olayda otomobil sürücüsü kilometrelerce yol kat ederken, Atatürk Bulvarını takiben Ekecik Bulvarı ve ardından TOKİ istikametine devam etti. Tehlikeden habersiz kameramanlar hızla seyreden otomobilin bagajında kimi zaman virajlarda yan yatarak güçlükle durabildi.







Tüm bu yaşananlar bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından kilometrelerce kaydedildi.



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