Ordu’da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi | Ordu-Giresun Havalimanı...



İzmir ve İstanbul illerinden Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapmak üzere harekete geçen uçaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. İstanbul'dan hareket eden Pegasus'a ait uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirilirken, İstanbul-Ordu seferini yapan diğer uçak ise havada dakikalarca tur attıktan sonra Trabzon'a yönlendirildi.

Öte yandan Pegasus'a ait İzmir'den ve İstanbul'dan Ordu-Giresun seferi içi yola çıkan uçaklar, bir süre havada kaldıktan sonra piste iniş yaptı.





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