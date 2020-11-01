01 Kasım 2020, Pazar
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Ordu’da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi | Ordu-Giresun Havalimanı...

’da etkili olan sağanak yağış, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. ’na iniş yapmayı planlayan 2 uçak, ve ’a yönlendirildi, 2 uçak ise havada dakikalarca tur atıp piste iniş yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Ordu’da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi | Ordu-Giresun Havalimanı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, 1-2 Kasım tarihlerinde , , ve illerinin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 21-75 kilogram gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi. Yapılan uyarı sonrası etkisini gösteren ve kimi zaman şiddetini arttırarak devam eden sağanak, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.


ve illerinden 'na iniş yapmak üzere harekete geçen uçaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. İstanbul'dan hareket eden Pegasus'a ait uçak Çarşamba Havalimanı'na yönlendirilirken, İstanbul-Ordu seferini yapan diğer uçak ise havada dakikalarca tur attıktan sonra Trabzon'a yönlendirildi.

Öte yandan Pegasus'a ait İzmir'den ve İstanbul'dan Ordu-Giresun seferi içi yola çıkan uçaklar, bir süre havada kaldıktan sonra piste iniş yaptı.



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