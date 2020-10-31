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Tekirdağ’da hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Malkara ilçesinde bulunduğu ahır alevlere teslim oldu. Mahalle gençlerinin dikkati sayesinde ahırdaki 5 büyükbaştan 4’ü sağ salim kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Tekirdağ’da hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Yaylagöne Mahallesi'nde 'a ait barındığı ahırda, süt makinesinin kablolarından çıktı. Ahırın çatısı alevlere teslim oldu.

EKİPLERİ ARADILAR

Yol kenarında oturdukları sırada yangını fark eden mahalle sakini gençler, hayvan sahibi Hüseyin Erkoç'a ve ardından itfaiyeye haber verdi.

ZARARI 10 BİN LİRA

Alev alev yanan ahır, Yaylagöneli gençler ile itfaiyenin çabasıyla söndürüldü. Yangın esnasında 5 büyükbaş kurtarılırken, 1'i yanarak telef oldu. Hüseyin Erkoç, zararının 10 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

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