Tekirdağ’da hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

ZARARI 10 BİN LİRA

Alev alev yanan ahır, Yaylagöneli gençler ile itfaiyenin çabasıyla söndürüldü. Yangın esnasında 5 büyükbaş kurtarılırken, 1'i yanarak telef oldu. Hüseyin Erkoç, zararının 10 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

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