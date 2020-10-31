Bursa'da pompalı tüfekle vurulan genç yaralandı

Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Fethiye Metro İstasyonu yakınlarında bir otomobilde yaralı olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, aracın şoför koltuğunda bulunan ve bacağından yaralanan A.E.S'yi (28) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Bilinci açık olan A.E.S'nin polise verdiği ifadede, yanına gelen 4-5 kişilik gruptan biri tarafından pompalı tüfekle yaralandığını anlattığı öğrenildi. Polis ekipleri, verilen eşkal üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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