Müge Anlı ve Dostları Aşevi afet bölgesinde
Müge Anlı ve izleyicinin bağışlarıyla kurulan ‘Müge Anlı ve Dostları Aşevi’ İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara ve afet çalışanlarına hizmet vermek üzere bölgeye ulaştı. Daha önce Elazığ’da yaşanan deprem ve Giresun’da yaşanan sel felaketinde bölgeye giden Müge Anlı ve Dostları Aşevi, İzmir’de depremzedelere ve afet çalışanlarına 3 öğün yemek desteği verecek.
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13 yıldır yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla sayısız faili meçhul cinayeti aydınlatan ve kayıpları ailesine kavuşturan Müge Anlı, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevgi İzi ve Pati Buldular projelerinin ardından 'Müge Anlı ve Dostları Aşevi' projesini başlatan Müge Anlı, şimdi de İzmir'deki depremzedelerin yardımına koştu.
3 ÖĞÜN YEMEK DESTEĞİ VERECEK
İzleyicilerin desteğiyle kurulan 'Müge Anlı ve Dostları Aşevi' Elazığ depremi ve Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından şimdi de İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve afet çalışanlarına hizmet etmez üzere bölgeye ulaştı.