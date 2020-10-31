31 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'tan üzücü haber: Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sivas'tan üzücü haber: Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

’ın Yıldızeli ilçesinde meydan gelen yangında yaşlı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtuldu. Yangının, kardeşlerin sobadan çıkardıkları köz dolu kovayı plastik kapının yanına koyduğu ve kapının alev almasıyla çıktığı bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
ABONE OL
Sivas'tan üzücü haber: Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yangın, Yıldızeli ilçesi Büyükakören köyünde meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki H.K. ve 71 yaşındaki kardeşi Peruza K.'nin yaşadığı evde yangın çıktı.

Evden alevler çıktığını gören köylüler, yaşlı adamı alevlerin içerisinden yaralı olarak kurtarmayı başardı. Peruze K.'nın kurtarılmaya çalışıldığı esnadaysa ev çöktü.

Yaşlı kadın alev alev yanan evin içerisinde can verdi. Olay yerine gelen Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Söndürme çalışmalarının ardından evin içerisinden yaşlı kadının cesedi çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın ise tedavisine devam ediliyor.

Sivastan korkunç olay! Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın öldü SİVAS'TAN KORKUNÇ OLAY! ALEVLERİN ARASINDA KALAN YAŞLI KADIN ÖLDÜ

Yangının, kardeşlerin sobadan çıkardıkları köz dolu kovayı plastik kapının yanına koyduğu ve kapının alev almasıyla çıktığı anlaşıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA