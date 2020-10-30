Semih Vural'ın sesini devlet duydu! O aileye sahip çıkıldı...

Vural ailesinin evinde yapılan incelemede; baba Osman Vural'ın emekli olduğu, müstakil iki katlı bir evin birinci katında eşiyle kendisinin, üst katta da evli kızı Sultan Vural'ın yaşadığı belirlendi. Yangın kapsamında Osman Vural'ın ve evli kızı Sultan Vural'ın ikamet ettiği müstakil iki katlı evin tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği, ayrıca evin yanında bulunan saman, yem ve benzeri malzemelerle birlikte tavukların da yandığı anlaşıldı.