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Konya’da trafik kazasında eşini ve oğlunu kaybeden kadın: Yarış zevki için ailemi katletti

’da eşi ve 5 yaşındaki oğlunu kaybeden anne Sibel Özkan,  “’ler, başka Eymen’ler ölmesin. O sürücü zevk için, yarış yaparken benim ailemi katletti. Son nefesime kadar bunun hesabını soracağım. Sürücüye emsal bir karar verilmeli.” ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Konya’da trafik kazasında eşini ve oğlunu kaybeden kadın: Yarış zevki için ailemi katletti

'da 18 Ekim'de Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde (36), eşi Sibel (34) ve oğlu (5) ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada arkalarından gelen (19) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak aileye çarptı. Kazada Ahmet Eymen olay yerinde, baba Bünyamin Özkan ise hastanede hayatını kaybetti. Anne Özkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Sürücü Furkan Onat tutuklandı.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde hemşire olarak çalışan Sibel Özkan'ın sol elinde kırık, kalçasında çatlak bulunurken, yürümekte de zorluk çekiyor. Sabah'a konuşan Özkan, şunları anlattı:

"Eşim ve çocuğum ile birlikte pazar yürüyüşü yapıyorduk. Kaza anında kıyamet kopuyor sandım. Ayağa kalkıp, etrafıma baktığımda eşim ve çocuğumu kanlar içerisinde gördüm. Direkt nabızlarına baktım. 112'yi aradım. Kan gruplarını söyledim. Çok kan kaybı olduğunu, en az 10 ünite kan hazırlamaları gerektiğini ve durumlarının ağır olduğunu söyledim.

Psikolojik olarak çökmüş durumdayım. Bu bir kaza değil bunun adı cinayet. Kaldırımda ailemle yürüyoruz ve bir araba gelip kaldırımda bizi eziyor. Zevk için, yarış için. Arkadan yarış yapan beyaz arabadaki kişi hemen onu oradan alıp kaçırıyor.

'HESABINI SORACAĞIM'

Başka Bünyamin'ler, başka Eymen'ler ölmesin. Başka yuvalar yıkılmasın. Benim ailemi mahvetti. Bir zevk için bu olmamalı. O civarda bir sürü çocuk parkı var. Çocukları da ezebilirdi. Ben eşim ve evladımla birlikte o mezara gömüldüm. Ne hakkı vardı bunu yok etmeye? Ben 5 yaşındaki oğlumun saçını okşamaya bile kıyamazken o oğlumu öldürdü. Son nefesime kadar bunun hesabını soracağım. Sürücüye emsal bir karar verilmeli."

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