Konya’da trafik kazasında eşini ve oğlunu kaybeden kadın: Yarış zevki için ailemi katletti

'HESABINI SORACAĞIM'

Başka Bünyamin'ler, başka Eymen'ler ölmesin. Başka yuvalar yıkılmasın. Benim ailemi mahvetti. Bir zevk için bu olmamalı. O civarda bir sürü çocuk parkı var. Çocukları da ezebilirdi. Ben eşim ve evladımla birlikte o mezara gömüldüm. Ne hakkı vardı bunu yok etmeye? Ben 5 yaşındaki oğlumun saçını okşamaya bile kıyamazken o oğlumu öldürdü. Son nefesime kadar bunun hesabını soracağım. Sürücüye emsal bir karar verilmeli."

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