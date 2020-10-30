Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan ilginç isimli ekonomi doçenti: Bilin Neyaptı
"Memleket Hareketi" adıyla kendi ayrı bir yol çizen Muharrem İnce, bugün ekibini tanıttı. İnce'nin ekibinde yer alan bir isim oldukça dikkat çekti. Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi doçenti olarak görev yapan isim: Bilin Neyaptı.
Muharrem İnce, bugün kameralar karşısına geçerek Memleket Hareketi'nde yer alan isimleri kamuoyuna duyurdu. İnce'nin çekirdek kadrosunda birçok iş dalından isimler yer alırken bir kişi ise ilginç ismiyle dikkat çekti.
BİLİN NEYAPTI
Açıklamayı canlı olarak izleyenler bu ismi ilk duyduğunda "bir gariplik mi var" diye düşünseler de isim gerçek. Bilin Neyaptı, Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi alanında görev yapan bir doçent. Muharrem İnce de Bilin Neyaptı'yı "ekonomist" olarak kamuoyuna tanıtttı.
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İNCE'NİN AÇIKLAMALARI
Muharrem İnce, bugün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
"Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla top yekün müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.
Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz.
Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşce yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz."
MEMLEKET HAREKETİ'NDE YER ALAN İSİMLER
- – Ahmet Özalp (siyaset bilimi profesörü)
- – Ali Rıza Büyükuslu (işletme profesörü)
- – Ali Tunç Can (uçak mühendisi)
- – Alper Karaoğlan (beyin cerrahı)
- – Ayberk Yağız (endüstriyel tasarımcı)
- – Ayşe Özsoy Sarıkkamışlı (avukat)
- – Aykut Demiray (bankacı)
- – Barış Kuzgunbay (tıp profesörü)
- – Berk Hacıgüzeller (mali müşavir)
- – Berna Bütüner Karadeniz (siyaset bilimci)
- – Bilin Neyaptı (iktisat doçenti)
- – Burak Hasar (diş hekimi)
- – Cüneyt Oğuz (yatırım bankacısı)
- – Çiğdem Bayraktar Ör (yazar-yayıncı)
- – Ebru Arıkan (iş insanı-eğitimci)
- – Erkin Şahinöz (stratejik yönetim danışmanı)
- – Gürbüz Evren (kalkınma uzmanı)
- – Hüseyin Baraner (turizmci)
- – Hüseyin Ercüment Değer (avukat)
- – İlhan Düzyürek (yönetici)
- – İlkay Yıldırım (ekonomist)
- – İpek Özkal Sayan (siyasal bilgiler doçenti)
- – Mehmet Kazancıoğlu (makine mühendisi)
- – Mert Ünlü (ihracatçı)
- – Meryem Şengül Kala (gazeteci-yapımcı)
- – Muharrem Yıldız (eğitimci)
- – Osman Kurtuluş (ortopedi ve travmatoloji uzmanı)
- – Osman Serkan İleri (inşaat mühendisi)
- – Özgür Serkan Yılmaz (üst düzey yönetici)
- – Serkan Yahşi (inşaat mühendisi)
- – Serkan Ufuk Akgül (iş insanı)
- – Sibel Aracı (psikiyatrist)
- – Tolga Yücel (oyuncu-yönetmen)
- – Yağız Elver (akademisyen)
- – Zeynep Hazal Tulgar (üniversite öğrencisi)