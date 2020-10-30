Koronavirüs spor salonlarında yayılıyor mu? İşte araştırmanın sonucu

İngiltere'de yer alan Sheffield Hallam Üniversitesi'nden araştırmacılar, Eylül ayından bu yana 14 Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen 62 milyondan fazla spor salonu faaliyetine ilişkin verileri analiz etti.

HER YÜZ BİN ZİYARET BAŞINA ORTALAMA 0,78 VAKA

Sonuçlarda, gerekli hijyen ve sosyal mesafe önlemleri alındığında corona virüsün bulaşma riskinin son derece düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar, her 100 bin ziyaret başına ortalama 0,78 vaka görüldüğünü ve bunun neredeyse yok denecek kadar düşük bir riski işaret ettiğini söyledi. Çalışmada, market alışverişi yapmanın, dışarıda yemek yemenin ya da kalabalık bir caddede yürümenin spor salonunda egzersiz yapmaktan daha fazla risk taşıdığına dikkat çekildi.

"KAPALI TUTULMASI AÇIK KALMASINDAN DAHA ZARARLI"

Çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Rob Copeland, "Araştırmamızın sonuçları, Avrupa'da bulunan spor salonlarının egzersiz yapmak için oldukça güvenli yerler olduğunu gösteriyor. Corona virüsün yayılmasını engellemek elbette bizim öncelikli amacımız, ancak bir yandan da insanların sağlıklı kalmaları için onların spor yapmasını sağlamamız gerekiyor. Bununla birlikte fiziksel olarak aktif olmanın Covid-19 enfeksiyonuna ve pandeminin neden olduğu ruhsal çöküntüye karşı koruma sağlayabileceği daha önce birçok kez kanıtlandı. Bu yüzden uzun vadede spor salonlarını kapalı tutmanın topluma olan zararının açık tutmaktan çok daha büyük olacağını düşünüyoruz. Spor salonlarını tamamen açık tutmak, özellikle ikinci dalgayla boğuşan Avrupalıların, toplumsal sağlığı ve refahı için kritik" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın yazarlarından Alfonso Jimenez ise, "Spor salonlarındaki corona virüs bulaş riskinin çok düşük olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Covid-19 pandemisi esnasında bağışıklık sistemini geliştirmek ve güçlendirmek için spor yapmak insan sağlığı için kritik öneme sahip" dedi.

Öte yandan, İngiltere'de ayın başında uygulanmaya başlayan 3 kademeli önlemler kapsamında, çok yüksek risk içeren bölgelerdeki tüm spor salonlarının kapatılmasını şart koşuluyor. Hükümetin planı, İngiltere'yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri içeriyor.

Fakat, çok yüksek risk seviyesinde yer alan alan Liverpool ve Lancashire, toplumun sağlığını bozacağını belirterek karara itiraz etti ve spor salonlarını kapatmayacağını açıkladı.

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