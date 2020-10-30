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İzmir’deki depremde yıkılan binadan biri bebek 7 kişi kurtarıldı

’in Bayraklı ilçesinde Manavkuyu semtinde yıkılan bir binadan 7 kişi sağ olarak kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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İzmir’deki depremde yıkılan binadan biri bebek 7 kişi kurtarıldı

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinin Manavkuyu semtinde bulunan Doğanlar Apartmanı yıkıldı.

Yapılan çalışmalarda biri bebek 2 kişi sağlık ekiplerince kurtarılırken, AFAD ekiplerince yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişi daha kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, enkaz altında olduğu düşünülen kişiler için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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