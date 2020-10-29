Son dakika: İstanbul'da bina çöktü! Ekipler olay yerinde





ÇATIRTILAR GELİNCE İNSANLARI UYARDIK

Mahallede esnaf olan Burhan Kayacan "Ben içeride oturuyordum. Dışarıdan çatırtı sesleri geldi. Önce anlayamadım. Daha sonra bina içinden bir gürültü geldi. Binadan parçalar kopuyor. Benim arabam da tam binanın önündeydi. Diğer arabamda da çocuğum yatıyordu. Hemen koştum kardeşime arabayı buradan al bina çöküyor dedim. Biz arabayı aldıktan beş dakika sonra bina çöktü. Burası 3-4 ay önce satıldığı için boşaltıldı. Daha önce burada yaşayanlar vardı. Biz binadan çatırtılar gelince önlem aldık. Yolu kestik ve insanları uyardık. Onun için ölen ya da yaralanan yok" dedi.

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