29 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika: Beşiktaş'ta yeraltı elektrik kablolarında patlama

Son dakika haberine göre, İstanbul 'ndeki yer altı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan  çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: Beşiktaş'ta yeraltı elektrik kablolarında patlama

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'ndeki yer altı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.




İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kablolardaki yangına köpükle müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sürerken, polis ekipleri yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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