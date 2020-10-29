Aydın-İzmir otobanında korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar





Kaza 75. yıl Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın-İzmir otobanında seyir halinde olan 64 NH 5419 plakalı otomobil önünde seyreden tırın altına girdi. Meydana gelen kazada tırın altına giren otomobile arkadan gelen bir başka araç çarptı. Çok sayıda aracın karıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.