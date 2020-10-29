"İNSANLARIN YARDIMINA KOŞARKEN DUYDUĞUN HAZ, BAĞIMLILIK YAPAR"

Sezer, genel merkez ile bağışçıların gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük çaba gösterdiğini vurguladı. Türk Kızılayın insanı merkez alan, en küçük sıkıntıda bile insanların yardımına koşan bir kuruluş olduğunun altını çizen Sezer, şunları kaydetti: "Bu iş bir gönül işidir. İnsanların yardımına koşarken duyduğun haz, bağımlılık yapar, bu işi bırakamazsın. Bunca sene boyunca çok duygulandığım anlar oldu, hep gururlanarak ve severek yaptım bu işi. Yardım yapma duygusunu gençlere tavsiye ederim. Bu işe gönül versinler. İnsanımızın yardımseverlik duygusu en üst seviyede. Pırlanta gibi gençlerimiz var, bu işi daha ileriye götüreceklerine inanıyorum."