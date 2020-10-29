Rize'de 3 kardeş 54 günde koronavirüsten öldü
Rize'nin Çayeli ilçesine yaşayan 55 yaşındaki Rukiye Çakıroğlu, 67 yaşındaki Necmettin Çakıroğlu ve 64 yaşındaki Emine Bayraktutan kadeşler 54 gün içinde koronavirüse yenik düştü.
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3 KARDEŞ DE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
Kovid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.
Rize'nin Çayeli ilçesi Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı.
Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül'de, İstanbul'da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül'de, Düzce'de hayatını kaybetti.
3 KARDEŞ DE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.