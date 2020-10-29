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Rize'de 3 kardeş 54 günde koronavirüsten öldü

'nin Çayeli ilçesine yaşayan 55 yaşındaki , 67 yaşındaki ve 64 yaşındaki kadeşler 54 gün içinde koronavirüse yenik düştü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Rize'de 3 kardeş 54 günde koronavirüsten öldü

Rize'nin Çayeli ilçesi Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı.

Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül'de, İstanbul'da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül'de, Düzce'de hayatını kaybetti.

3 KARDEŞ DE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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