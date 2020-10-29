Marmaray'da büyük rekor! 502 milyon yolcu seyahat etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Marmaray'ın, ilk olarak Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi kesiminde 29 Ekim 2013'te hizmete girdiği, ardından 13 Mart 2019'dan itibaren Halkalı-Gebze arasında işletmeye alındığı belirtildi. Marmaray'ın hizmete verilişinin üzerinden 7 yıl geçtiği hatırlatılarak, "Her geçen yıl daha fazla vatandaşımızın tercih ettiği Marmaray'da 502 milyondan fazla vatandaşımız güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasında dört dakikada seyahat etti. Açıldığı yıl 9 milyon yolcunun geçtiği Marmaray'da; 2018 yılında 68 milyon, 2019 yılında 124 milyon yolcu taşındı. Günde bir seferde 3 bin 56 kişi taşıyabilen 10 vagondan oluşan setlerle pazartesi-cumartesi arası 6 günde 333 sefer, pazar günü 249 sefer yapılan Marmaray'da pandemi öncesinde günlük ortalama yolcu sayısı 450 bine ulaşıyorken, pandemi sonrasındaki günlük ortalama yolcu sayısı 240 bin civarında gerçekleşmekte" denildi.



