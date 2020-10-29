Koronavirüslü hasta tükürmüştü! 9 yaşındaki çocuk o anları anlattı

'BİLDİĞİ HALDE TÜKÜRDÜ, BİZ ÖLÜNCE ONLAR DA ÖLSÜN DİYE'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan E.U., ekmek almak için fırına gittiğini, döndüğünde bu olayı yaşadığını belirterek, "Babası da geldi kapımıza saldırdı, o da tükürdü. Sonra ablası merdivenden geçerken benim ablam 'neden tükürdün, size laf mı attı?' diye sordu. Bir şey demeden o da tükürdü ve çöp torbasını attı. Ondan sonra eve gitti. Polisi çağırdık kavga çıkmasın diye. Polis geldi ifademizi aldı. Sonra da doktorlar geldi. Benim testimi yaptılar. Aileme bulaşır diye korktum. Ailem ölürse, kardeşim tek kalırdı. Bu zamanda virüs var, insan nasıl tükürür? Sadece kızı da değil, babası, annesi, hepsi yaptı. Bana bulaşsa, ben eve geleceğim, oraya buraya dokunacağım. Sonra ailem yanlışlıkla dokunacak. Onlar da olurdu. Kardeşimin belki tedavisi olurdu ama diğerleri ölürdü. Neden tükürdün? Bir şey mi dedik? Ne oldu? Neden? Bildiği halde tükürdü. 'Biz ölünce onlar da ölsün' diye tükürdü diye, düşünüyorum" dedi.