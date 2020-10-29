İstanbul'da kuvvetli yağış başladı! Gök gürültüsü ve şimşekler durmuyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor."

4 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava tahminlerine göre; İstanbul'da yağış 4 gün sürecej. Kentte sıcaklıklar ise 4 gün boyunca artarak devam edecek. Bugün ve yarın yağmurun yanı sıra gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri yaşanması bekleniyor. İstanbul'da 2 Kasım Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak.