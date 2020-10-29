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İstanbul'da kuvvetli yağış başladı! Gök gürültüsü ve şimşekler durmuyor

'da sabahın erken saatlerinde kuvvetli başladı. oldukça etkili yağış İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yayınladığı hava tahminlerinde uyarısı yapmıştı. Eyüpsultan'da bulunan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır gelişmeleri aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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İstanbul'da kuvvetli yağış başladı! Gök gürültüsü ve şimşekler durmuyor

'da beklenen şiddetli yağış sabahın erken saatlerinde başladı. Özellikle etkili olan yağış birçok noktada su birikintileri oluşturdu. Yağışın Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu bilgisi gelirken, art arda gök gürültüsü sesleri tedirginlik yaratıyor.

İstanbul'da kuvvetli yağış başladı! Gök gürültüsü ve şimşekler durmuyor İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BAŞLADI! GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEKLER DURMUYOR

SAHADAN SON BİLGİ

Eyüpsultan'da bulunan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır gelişmeleri aktardı. Ramazan Almaçayır, "Gündüz birden geceye döndü ve şiddetli sağanağın ardından bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Haliç Köprüsü'nün üzerinde oldukça fazla bir birikinti oluştu ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti." dedi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbullular ve Tekirdağlıları uyarmıştı. İki ilde de kuvvetli uyarısında bulunulmuş, hava sıcaklıklarının düşeceği belirtilmişti. Vatandaşlardan tedbirli ve hazırlıklı olmaları istenmişti.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor."

4 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava tahminlerine göre; İstanbul'da yağış 4 gün sürecej. Kentte sıcaklıklar ise 4 gün boyunca artarak devam edecek. Bugün ve yarın yağmurun yanı sıra gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri yaşanması bekleniyor. İstanbul'da 2 Kasım Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak.

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