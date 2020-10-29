Annesini böyle teselli etti: Ağlama anne devlet bize sahip çıkar

Orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, "Yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık. Sevindirici olan taraf can kaybımız yok. 3 mahallede maddi hasarımız var. Birincisi Akarca Mahallesi, 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev ve bir ağıl etkilendi. Azganlık Mahallesi'nde de 3 ev bir ağıl etkilendi" dedi.