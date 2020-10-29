Arnavutköy'de düşen yıldırım kamerada

İstanbul'da sabah saatlerinde gök gürültülü yağış etkili oldu. Şimşeklerin çaktığı yağış sırasında Arnavutköy Sazlıbosna'da sabah saat 07.30 sıralarında yolda giden bir sürücü yıldırımın düştüğü anları cep telefonunun kamerası ile kaydetti.

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