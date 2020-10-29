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Arnavutköy'de düşen yıldırım kamerada

günlerdir yaptığı yağış uyarısı, 'da bu sabah başladı. Yağmur sularına esir olan megaşehirde, trafik bazı noktalarda kilitlendi. Yoğun gök gürültüsü ve şimşekler zaman zaman paniğe neden oldu. Arnavutköy'de sabah saatlerinde düşen yıldırım kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Arnavutköy'de düşen yıldırım kamerada

İstanbul'da sabah saatlerinde gök gürültülü yağış etkili oldu. Şimşeklerin çaktığı yağış sırasında Arnavutköy Sazlıbosna'da sabah saat 07.30 sıralarında yolda giden bir sürücü yıldırımın düştüğü anları cep telefonunun kamerası ile kaydetti.

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