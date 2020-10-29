Arnavutköy'de düşen yıldırım kamerada
Meteorolojinin günlerdir yaptığı yağış uyarısı, İstanbul'da bu sabah başladı. Yağmur sularına esir olan megaşehirde, trafik bazı noktalarda kilitlendi. Yoğun gök gürültüsü ve şimşekler zaman zaman paniğe neden oldu. Arnavutköy'de sabah saatlerinde düşen yıldırım kameralara yansıdı.
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İstanbul'da sabah saatlerinde gök gürültülü yağış etkili oldu. Şimşeklerin çaktığı yağış sırasında Arnavutköy Sazlıbosna'da sabah saat 07.30 sıralarında yolda giden bir sürücü yıldırımın düştüğü anları cep telefonunun kamerası ile kaydetti.
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