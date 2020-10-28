Trabzon'da yol ortasındaki asırlık gürgen kesilmekten kurtarıldı

'DOĞAYA SAYGI DUYULDU'

Yusuf Karadeniz de, "Yolda genişletme çalışması yapıldı ve çift şeride beton döküldü, asırlık ağaç ise ara yerde kaldı. Ağacın kesilmemesi insanların doğaya ne kadar saygılı olduklarını bir kez daha göstermiş oldu. Güzel oldu, Ağacın ömrü de herhalde yüz yılın üzerinde. Asırlık ağacın kesilmemesi için bu yörede yaşayan insanlar da mücadele etti. Yoldan gelip geçen insanlar, ağacın yanında hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu.