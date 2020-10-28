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Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Son dakika haberi... Yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Denetimler gün boyu sürecek.

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