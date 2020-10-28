Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.
Denetimler gün boyu sürecek.
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