Son dakika: Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre deprem saat 05.04'de Çubuk ilçesi merkezli olarak gerçekleşti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İşte AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi: