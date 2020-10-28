28 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde 3,8 büyüklüğünde meydana geldi. 'ın açıkladığı verilere göre deprem saat 05.04'de Çubuk ilçesi merkezli olarak gerçekleşti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İşte AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi:

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