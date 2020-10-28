28 Ekim 2020, Çarşamba
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Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre; bugün yurdun batı kesimleri sağanak yağışın etkisinde olacak.  Birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahminler arasında yerini alırken hava durumu değerlendirmelerinde; sabah saatlerinde Marmara bölgesinde etkili olan yağışların Ege ve bölgesindeki bazı illerde de etkili olacağı öngörülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı

Ülke genelinde bir süredir gözlemlenen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar bugün itibarıyla batı kesimlerinden başlayarak düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ekim raporuna göre; başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması beklenen yer yer gök gürültülü beklendiği bildirildi. Öte yandan öğleden sonra Ege ve bölgelerinde bazı illerde de yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.

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İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BATI KESİMLERİNİ ETKİSİ ALTINA ALACAK…

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova gibi birçok ilde yer yer etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla beraber düşüşe geçiyor.

BUGÜN ETKİSİNİ GÖSTERECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, çevreleri, 'nın batı ve doğu ilçeleri ile 'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

28 EKİM BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) gece saatlerinde çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde, batı ilçeleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

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