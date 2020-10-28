Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre; bugün yurdun batı kesimleri sağanak yağışın etkisinde olacak. Birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahminler arasında yerini alırken hava durumu değerlendirmelerinde; sabah saatlerinde Marmara bölgesinde etkili olan yağışların Ege ve Akdeniz bölgesindeki bazı illerde de etkili olacağı öngörülüyor.
Ülke genelinde bir süredir gözlemlenen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar bugün itibarıyla batı kesimlerinden başlayarak düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ekim hava durumu raporuna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması beklenen yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Öte yandan öğleden sonra Ege ve Akdeniz bölgelerinde bazı illerde de yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.
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İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BATI KESİMLERİNİ ETKİSİ ALTINA ALACAK…
Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova gibi birçok ilde yer yer etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla beraber düşüşe geçiyor.
BUGÜN ETKİSİNİ GÖSTERECEK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
28 EKİM BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KÜTAHYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) gece saatlerinde çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde, batı ilçeleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu