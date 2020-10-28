28 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da maske takmayanlar, sivil polislere yakalandı

Sakarya'da maske takmayanlar, sivil polislere yakalandı

Son dakika haberine göre... Adapazarı ilçesinde, tedbirleri kapsamında sivil polisler, takmayanları durdururken 7 kişiye 392’şer lira ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
ABONE OL
Sakarya'da maske takmayanlar, sivil polislere yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronovirüs tedbirleri kapsamında Adapazarı'ndaki Çark Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Polis ekiplerini gördüklerinde maskelerini takanlar, bu kez sivil polislere yakalandı. Sivil polisler, caddede maske takmayan kişileri durdurarak, ekipleri çağırdı. Polis ekipleri, 7 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 392'şer lira ceza kesti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA