Sakarya'da maske takmayanlar, sivil polislere yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronovirüs tedbirleri kapsamında Adapazarı'ndaki Çark Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Polis ekiplerini gördüklerinde maskelerini takanlar, bu kez sivil polislere yakalandı. Sivil polisler, caddede maske takmayan kişileri durdurarak, ekipleri çağırdı. Polis ekipleri, 7 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 392'şer lira ceza kesti.