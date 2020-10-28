İstanbul’da akılalmaz olay! MOBESE'ye el sallayıp uyuşturucu satmışlar

HEPSİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu çetesi üyesi 68 kişinin kimlikleri tek tek tespit edildi, adresleri belirlendi. Narkotik Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şubesi ve polis helikopterinin de arasında bulunduğu yüzlerce polis hem havadan hem karadan Çukur Sokak'ın etrafını kuşattı.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 68 kişilik çetenin 54 üyesi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1.5 kilo uyuşturucu, 40 bin lira değerinde döviz, 180 bin Türk Lirası ve 2 adet silah ele geçirildi. CNNTÜRK'ün haberine göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 54 çete üyesinin tamamı tutuklandı.