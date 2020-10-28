Kahramanmaraş'ta 16 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Tırmandığı çam ağacından inemeyerek 16 gün boyunca aç ve susuz mahsur kalan "Boncuk" isimli kedi, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Kahramanmaraş Yörükselim Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesinin kedisi, bahçedeki çam ağacına tırmandı ancak geri inemedi. Aile, kediyi indirmek için çok çabalasa da sonuç alamadı. 16 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi indirebilmek için son çare olarak itfaiyeden yardım istendi.
İTFAİYE 1,5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARDI
İtfaiye erleri, kediyi kurtarmak için ağaca çıkmak istediği sırada ise kedi üstteki dallara tırmandı. İtfaiye ekiplerinin her hamlesinde kaçan kedi, ağacın tepesine kadar kaçtı. Kediyi kurtarabilmek için yaklaşık 1.5 saat süre çalışan ekipler, kedinin bulunduğu dalı testere ile kesmek zorunda kaldı.
"MORALİMİZ ÇOK BOZUKTU"
Eşe Köse (58), boncuğu kurtaran ekiplere teşekkür etti. Boncuğun 16 gündür ağaçta aç ve susuz bir şekilde mahsur kaldığını belirten Köse, "16 günden beri kedim ağaçtaydı. Kedimiz aç ve susuz bir şekilde ağaçtayken hem benim hem de torunlarımın morali çok bozuktu.
"BİZİMLE YATIYORDU, ONU ÇOK ÖZLEMİŞTİK"
Kedimiz bizimle beraber yatıyordu. Onu çok özlemiştik. Çaresiz bir şekilde inmesini bekliyorduk. Ama bir türlü kedimiz aşağıya inemiyordu. Allah razı olsun itfaiye ekiplerimiz geldi ve bizim bocuğumuzu, kedimizi kurtardı.
"KEDİMİZ AĞAÇTAYKEN BİZ DE YEMEK YİYEMİYORDUK"
Şu anda çok mutluyuz. Kedimiz ağaçta açken biz de yemek yiyemiyorduk. Artık boncuğumuzu yanımızdan hiç ayırmayacağız. Onunla hasret gidereceğiz" diye konuştu.
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