Kahramanmaraş'ta 16 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

"MORALİMİZ ÇOK BOZUKTU"

Eşe Köse (58), boncuğu kurtaran ekiplere teşekkür etti. Boncuğun 16 gündür ağaçta aç ve susuz bir şekilde mahsur kaldığını belirten Köse, "16 günden beri kedim ağaçtaydı. Kedimiz aç ve susuz bir şekilde ağaçtayken hem benim hem de torunlarımın morali çok bozuktu.