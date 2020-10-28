Laleli Camii'nde ampul tartışması! Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti

AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre şu anda devam eden çalışmalar doğrultusunda Laleli Camii'nin aydınlatma ölçümleri yapılıyor. Ölçüm sonucunda estetik olmayan ampuller yerine, yapının özgün görüntüsün koruyacak şekilde ve daha küçük ebattaki ampuller kullanılacak.