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İstanbul'da karantinada olması gereken şoför yolcu taşırken yakalandı

'nde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimi yapıldı. Denetimlerde eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken K.'nın kullandığı tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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İstanbul'da karantinada olması gereken şoför yolcu taşırken yakalandı

'nde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimi yapıldı. Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

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Yapılan kontrollerde Taksim -Topkapı seferini yapan Özel şoförünün eşi koronavirüs hastası olduğu için kendisinin de ev karantinasında olması gerektiği tespit edildi.



Karantinayı ihlal ederek yolcu taşımaya devam eden şoför K.'ya idari para cezası uygulandı. Halk otobüsünden indirilen yolcular ise başka araçlar ile yollarına devam etti.



Halk Otobüsü şoförü için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Ahmet K. ambulans ile evine götürüldü. ise dezenfekte edilmesi için başka bir şoföre teslim edildi.

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