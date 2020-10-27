Yarın kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir?

Mevlid Kandili ne zaman? İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, tüm yurtta dualarla idrak edilecek. Mevlit Kandili için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? İşte ayrıntılar...

2020 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 yılında Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.