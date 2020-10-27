Filyasyon ekibinden dikkat çeken tespit! Koronavirüse yakalanan kadın sayısı neden artıyor?
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüste vaka sayısı hızla artıyor. Kış aylarının gelmesiyle de özellikle Avrupa'da yeniden tırmanışa geçen virüs, Türkiye'de de yükselmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların ülke genelinde yükseldiğini bildirirken, toplam vaka sayısının yüzde 40'ının ise İstanbul'da olduğunu duyurdu. Öte yandan son zamanlarda kadın vaka sayısının hızla artışa geçtiği görüldü. İşte kadınlardaki vaka artışının nedeni...
Çin'in Wuhan kentinde patlak verdikten kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya, hayatı alt üst etmeye devam ediyor. Yaz aylarında bir nebze olsun duraksayan virüs, kış aylarının gelmesi ile birlikte yeniden tehlikeli şekilde tırmanışa geçti.
Özellikle Avrupa'da birçok ülke virüsten deyim yerinde ise kırılıyor. Yönetimler yeniden önlemler almaya başlarken, Türkiye'de de vakalar tırmanışa geçti. Özellikle kapalı ortamların az havalandırılması, ziyaretlerin artması virüsü tetikliyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri kapalı ortamlarda virüsün çok hızlı bulaştığını bildirerek, maske, mesafe kurallarına harfiyen riayet edilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.
SALGIN HER YÖNÜ İLE ARAŞTIRILIYOR
Henüz bir tedavi yöntemi, ilaç ve aşı geliştirilemeyen koronavirüs ile ilgili her geçen gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor. Virüsün kalıcı birçok hasar bırakabilmesinin yanı sıra, kişilerde farklı özellikler göstermesi de dikkat çekiyor. Bu nedenle salgın tüm detayları ile inceleniyor. Bulaş oranlarının yükselmesinden, cinsiyete göre vaka sayılarının artmasına kadar birçok nokta üzerinde duruluyor.
KADIN VAKA SAYILARI ARTTI
Son zamanlarda kadın vaka sayısının süratle arttığı belirtiliyor. Kadınların koronavirüse daha fazla yakalanmasının nedeni araştırıldığında ise dikkat çeken bir detay ortay çıktı.
ALTIN GÜNÜ DEĞİL, KORONA PARTİSİ
Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar bunun nedenini ortaya koydu. Evlerde yapılan altın günleri, memleketten dönenlere yapılan hoş geldin ziyaretleri, pastalı-börekli günler yayılımı hızlandırdı. Kadınların büyük bölümü virüsü komşudan ya da akrabadan kaptı.